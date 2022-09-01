مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 6 صفر 1444 هجرية، الموافق 2 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:59 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:25 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 6 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:47

المدينة – 4:44

الرياض – 4:16

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:21

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:46

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:37

المدينة – 6:40

الرياض – 6:11

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:07

المدينة – 8:10

الرياض – 7:41