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مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
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مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
٠١:٤٤:٥٩ ص، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 6 صفر 1444 هجرية، الموافق 2 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:59 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:25 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 6 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:47

المدينة – 4:44

الرياض – 4:16

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:21

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:46

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:37

المدينة – 6:40

الرياض – 6:11

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:07

المدينة –  8:10

الرياض – 7:41

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الأذان الصلاة المدينة المنورة مكة المكرمة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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