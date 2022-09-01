مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 6 صفر 1444 هجرية، الموافق 2 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:59 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:25 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 6 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:47
المدينة – 4:44
الرياض – 4:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:21
المدينة – 12:22
الرياض – 11:54
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:50
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:37
المدينة – 6:40
الرياض – 6:11
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:07
المدينة – 8:10
الرياض – 7:41