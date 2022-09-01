بعد الموت لـ أمريكا.. الكشف عن 35 ألف إيميل بين حكومة أوباما وقاسم سليماني

تواصل ـ فريق التحرير:

بدأت صفحات بعض المواقع والتواصل الاجتماعي وتويتر وغير ذلك، تعج بأخبار إيميلات هيلاري كلينتون التي قرر ترمب (في غمرة الحملات الانتخابية المحتدمة والقريبة) إلغاء السرية عنها لتكون أكثر من 35 ألف رسالة علنية أمام الجميع.

وكشفت رسائل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما- عقب رفع السرية – عن العلاقة بين كلينتون وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وتضمنت الرسائل اتفاقا بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني حول تأسيس ميليشيات في العراق على غرار الحرس الثوري الإيراني بالاتفاق مع نوري المالكي، الذي كشفت الرسائل أيضًا عن دور إدارة أوباما في تغيير نتائج الانتخابات لصالحه عام 2010.

فيما أشارت الرسائل إلى أن الولايات المتحدة قدمت الدعم للميليشيات التابعة لقاسم سليماني قبل أن تتخلص منه، وأنه وغيره كانوا من المستفيدين من دعم الولايات المتحدة المالي.

فضيحة كلينتون- سليماني ليست مفاجئة للمتتبعين المنصفين لمجرى العلاقات بين بلديهما فالتنسيق بينهما والتخطيط لاستهداف العراق والبلدان العربية يعود لبدايات التغيير الذي حصل في إيران وانتهى بعودة خميني في 1979.

ونشر الكاتب زاك كوبلين مقالًا في مجلة “ذي نيوريبابليك”، قال فيه إن الولايات المتحدة قدمت الدعم للميليشيات التابعة لقاسم سليماني قبل أن تتخلص منه، وأنه وغيره كانوا من المستفيدين من دعم الولايات المتحدة المالي.

ويقول الكاتب إنه بنى استنتاجه بعد عامين من التحقيق في العمليات العسكرية الأمريكية في العراق، وعن تعاملها المزدوج يقول الكاتب إن الولايات المتحدة التي قاتلت قوات الصدر كانت تمولها في الوقت ذاته بالإشارة لـ”جيش المهدي”.