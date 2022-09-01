وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.. التفاصيل ورابط التقديم
١٢:٤٠:٢٦ ص، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في مدينة الرياض.
وأوضح مستشفى الملك خالد، أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي الشبكات.
المؤهلات والخبرات:
- درجة الدبلوم أو في تقنية شبكات الحاسب أو الدعم الفني أو ما يعادله.
- أو درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية شبكات الحاسب أو الدعم الفني.
- خبرة لا تقل عن (4) سنوات مع الدبلوم، و (2) سنوات مع البكالوريوس
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 سبتمبر 2022م، مؤكدة أنه يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:
- الدخول على بوابة التوظيف:
- تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.
- كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).
- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).
ولفت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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