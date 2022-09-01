وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.. التفاصيل ورابط التقديم

المسمى الوظيفي:

أخصائي الشبكات.

المؤهلات والخبرات:

درجة الدبلوم أو في تقنية شبكات الحاسب أو الدعم الفني أو ما يعادله.

أو درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية شبكات الحاسب أو الدعم الفني.

خبرة لا تقل عن (4) سنوات مع الدبلوم، و (2) سنوات مع البكالوريوس

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 سبتمبر 2022م، مؤكدة أنه يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية: