مجانا.. «الصحة» تفتح باب التقديم على برنامج «تدريب الممارسين الصحيين»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن فتح التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين بالمراكز التدريبية التابعة للوزارة للبرامج المنفذة في هيئة التخصصات الصحية، اعتبارا من يوم الأحد ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.
مسمى الخدمة: برنامج تدريب الممارسين الصحيين، وفقًا للشروط التالية:
ـ أن يكون المتقدم مواطنا.
ـ ألا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خــاص.
ـ الالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب.
الفئة المستهدفة: المقبولون بالمراكز التابعة لوزارة الصحة
رسوم الخدمة: مجانية
شروط الخدمة: أن يكون المتقدم للبرنامج من إحدى الفئات التالية:
ـ الأطباء المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص المنفذ في هيئة التخصصات الصحية.
ـ الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في هيئة التخصصات الصحية.
ـ الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في هيئة التخصصات الصحية.
مسوغات الخدمة:
ـ لتوفير الخدمة يجب توافر المسوغات التالية:
ـ شهادة التخرج
ـ شهادة إنهاء فترة الامتياز
ـ إشعار القبول الصادر من الجهة التعليمية أو التدريبية
ـ الهوية الوطنية
ـ شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم
ـ مدة التجاوب: 30 يوما
التقديم:
ـ التقديم على البرنامج سيكون متاحًا خلال في الفترة من 2022/9/4 م إلى 2022/9/30م
الدعم والمساندة:
هاتف: 0114818999
تحويلة: 1536/1537