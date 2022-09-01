مجانا.. «الصحة» تفتح باب التقديم على برنامج «تدريب الممارسين الصحيين»

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أعلنت وزارة الصحة عن فتح التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين بالمراكز التدريبية التابعة للوزارة للبرامج المنفذة في هيئة التخصصات الصحية، اعتبارا من يوم الأحد ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

مسمى الخدمة: برنامج تدريب الممارسين الصحيين، وفقًا للشروط التالية:

ـ أن يكون المتقدم مواطنا.

ـ ألا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خــاص.

ـ الالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب.

الفئة المستهدفة: المقبولون بالمراكز التابعة لوزارة الصحة

رسوم الخدمة: مجانية

شروط الخدمة: أن يكون المتقدم للبرنامج من إحدى الفئات التالية:

ـ الأطباء المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص المنفذ في هيئة التخصصات الصحية.

ـ ​الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في هيئة التخصصات الصحية.

ـ الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في هيئة التخصصات الصحية.

مسوغات الخدمة:

ـ لتوفير الخدمة يجب توافر المسوغات التالية:

ـ شهادة التخرج

ـ شهادة إنهاء فترة الامتياز

ـ إشعار القبول الصادر من الجهة التعليمية أو التدريبية

ـ الهوية الوطنية

ـ شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم

ـ مدة التجاوب: 30 يوما

التقديم:

ـ التقديم على البرنامج سيكون متاحًا خلال في الفترة من 2022/9/4 م إلى 2022/9/30م

الدعم والمساندة:

هاتف: 0114818999

تحويلة: 1536/1537