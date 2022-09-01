الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خبير تقني: باقي 6 أيام على إطلاق آيفون 14.. وهذا سعره
«التجارة»: التشهير بمواطن ومقيم اتهما بارتكاب هذه الجريمة في الرياض
تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفنية شحن
ضمن سياسة تكويت الوظائف.. الكويت تنهي خدمات 132 وافدا
خبير تقني: خلل عام بـ «تويتر».. ويحذر من تلاعب بحسابات المغردين
من الصعب السيطرة عليه.. «صحة نجران» تنقذ حياة امرأة حامل من مرض نادر

تقنية

خبير تقني: باقي 6 أيام على إطلاق آيفون 14.. وهذا سعره

خبير تقني: باقي 6 أيام على إطلاق آيفون 14.. وهذا سعره
١٢:٠٧:٣٦ ص، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن توقعاته بشأن موعد إطلاق هاتف آيفون 14 المرتقب.

وقال عبدالرحمن الهادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “باقي 6 أيام على الآيفون 14 ، يتوفر بالسوق بعد أسبوعين وسعره يبدأ من 3000 ريال !”.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “أبل” الأمريكية، عن بدء تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند، بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين.

وتعمل الشركة الأمريكية العملاقة مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند، وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة “Iphone 14” والتي تراوحت من 6 إلى 9 أشهر في الإصدارات السابقة، حسب مصادر “بلومبرج”.

وتبحث “أبل”، التي تصنع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل الصدام بين بكين وواشنطن، وبعد أن أدت عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العملاق الآسيوي.

في حين توقع محللون أن تقوم “أبل” بشحن جهاز آيفون الجديد من كلا البلدين في الوقت نفسه تقريبًا، ضمن خطط الشركة لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، حسب “سكاي نيوز عربية”.

 

الكلمات الدلالية:
آيفون 14 الآيفون الآيفون 14 عبدالرحمن الهادي

مواد ذات صلة

المزيد
تعديل جديد على «يوتيوب» بإخفاء هذه الخاصية

تعديل جديد على «يوتيوب» بإخفاء هذه الخاصية

منذ 10 أشهر
«تويتر» يُطلق ميزة جديدة لإضافة الأصدقاء بشكل أسهل

«تويتر» يُطلق ميزة جديدة لإضافة الأصدقاء بشكل أسهل

منذ 6 سنوات
«لينوفو» تُجري تعديلات على هاتف موتورلا «موتو جي 5»

«لينوفو» تُجري تعديلات على هاتف موتورلا «موتو جي 5»

منذ 6 سنوات
«سامسونج» تحدد موعد حل مشكلة ألوان شاشة «جالاكسي S8»

«سامسونج» تحدد موعد حل مشكلة ألوان شاشة «جالاكسي S8»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *