من الصعب السيطرة عليه.. «صحة نجران» تنقذ حياة امرأة حامل من مرض نادر

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نجح الفريق الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بنجران، من إنقاذ حياة امرأة حامل وجنينها، حيث كانت تعاني من نقص في عوامل تجلط الدم.

وأوضحت “صحة نجران”، أن المريضة حامل في الأسبوع الـ 37 ولديها أحد أمراض الدم النادرة (نقص في عامل التجلط العاشر)، حيث إنه في مثل هذه الحالات قد يحدث نزيف أثناء وبعد الولادة من الصعب السيطرة عليه وقد يؤدي الى مضاعفات ومن ضمنها الوفاة.

وأضافت أنه تم الاستعداد جيداً للتعامل مع الحالة من تجهيز كميات كبيرة من الدم ومنتجاته وإبلاغ الكوادر الطبية والفنية للتعامل مع أي مضاعفات ممكن حدوثها لا سمح الله.

كما نوه أنه بحمد الله تم التعامل مع الحالة والولادة الطبيعية من غير مضاعفات وقد تلقت المريضة وطفلها الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى بعد 48 ساعة وهي وطفلها يتمتعان بصحة جيدة بفضل الله.