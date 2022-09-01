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ضمن سياسة تكويت الوظائف.. الكويت تنهي خدمات 132 وافدا
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دولي

ضمن سياسة تكويت الوظائف.. الكويت تنهي خدمات 132 وافدا

ضمن سياسة تكويت الوظائف.. الكويت تنهي خدمات 132 وافدا
١١:٥٧:٤١ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قرر المهندس أحمد المنفوحي، المدير العام للبلدية بالكويت، إنهاء خدمات 132 وافدا يعملون في عدد من قطاعات البلدية.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية؛ فقد تم إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين ضمن سياسة تكويت الوظائف الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية.

كما جاء القرار وتطبيقا لقرار وزيرة البلدية د. رنا الفارس، التي وضعت خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين في فترة إنذار اعتباراً من 1 سبتمبر الجاري.

فيما تليها المرحلة الثانية بإنهاء خدمات 33 بالمئة في 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وأكدت الصحيفة أن هناك دفعات جديدة سيتم إنهاء خدماتها قريبا جدا؛ من مديري إدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة في بلديات المحافظات.

الكلمات الدلالية:
132 وافدا إحلال العناصر الوطنية الطرق والسلامة النظافة العامة تكويت الوظائف

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