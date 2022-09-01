«نزاهة» تعلن إطلاق حساب «البرنامج العالمي لقياس الفساد» على تويتر

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إطلاق حساب (البرنامج العالمي لقياس الفساد) على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وفي إطار “مبادرة نزاهة لقياس معدلات الفساد”.

وأضافت، أن هذا بالشراكة بين هيئة الرقابة ومكافحة_الفساد والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق حساب (البرنامج العالمي لقياس الفساد) على منصة تويتر اليوم.