شرطة الرياض تضبط مواطنًا سطا على مرافق صحية وسرق ما تحويه

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام القبض على مواطن تورط في حوادث جنائية عبر السطو على مرافق صحية وسرقة ما تحويه.

وحسب بيان نشره الأمن العام ، فقد قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على مرافق صحية وسرقة ما تحويه.

وأضاف البيان: وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.