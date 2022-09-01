الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة الرياض تضبط مواطنًا سطا على مرافق صحية وسرق ما تحويه
وزير خارجية أمريكا يطالب بمحاسبة الصين على إبادة الأويغور
«نزاهة» تعلن إطلاق حساب «البرنامج العالمي لقياس الفساد» على تويتر
بالفيديو.. إغلاق موقع استخدمته عمالة مخالفة لتخزين أدوية ومواد خطرة بالرياض
أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الخميس
جامعة الملك فيصل تعلن عن توفر 140 وظيفة شاغرة .. تعرف على شروط التقديم

محليات

شرطة الرياض تضبط مواطنًا سطا على مرافق صحية وسرق ما تحويه

شرطة الرياض تضبط مواطنًا سطا على مرافق صحية وسرق ما تحويه
١١:٠٧:٠٨ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام القبض على مواطن تورط في حوادث جنائية عبر السطو على مرافق صحية وسرقة ما تحويه.

وحسب بيان نشره الأمن العام ، فقد قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على مرافق صحية وسرقة ما تحويه.

وأضاف البيان: وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الكلمات الدلالية:
سرقة سطو شرطة الرياض مرافق صحية

مواد ذات صلة

المزيد
«الحصيني» يتوقع زيادة شدة البرد ليلاً مع دخول «الزبانا»

«الحصيني» يتوقع زيادة شدة البرد ليلاً مع دخول «الزبانا»

منذ 3 سنوات
القيادة تُعزي رئيس جمهورية فيتنام

القيادة تُعزي رئيس جمهورية فيتنام

منذ 3 سنوات
كاتب: لا تجعلوا عمل الخير موسمياً في رمضان فقط .. ليستمر العطاء وتسمو النفوس

كاتب: لا تجعلوا عمل الخير موسمياً في رمضان فقط .. ليستمر العطاء وتسمو النفوس

منذ سنة واحدة
«الغذاء والدواء» ترفض تسجيل 986 منتجاً غذائياً غير مستوفٍ للشروط خلال العيد

«الغذاء والدواء» ترفض تسجيل 986 منتجاً غذائياً غير مستوفٍ للشروط خلال العيد

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *