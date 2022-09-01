شرطة الرياض تضبط مواطنًا سطا على مرافق صحية وسرق ما تحويه
تواصل- فريق التحرير:
أعلن الأمن العام القبض على مواطن تورط في حوادث جنائية عبر السطو على مرافق صحية وسرقة ما تحويه.
وحسب بيان نشره الأمن العام ، فقد قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على مرافق صحية وسرقة ما تحويه.
وأضاف البيان: وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لسرقته مرافق صحية. pic.twitter.com/sLtZjs0Rx5
— الأمن العام (@security_gov) September 1, 2022