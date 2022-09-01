الكرملين يكشف سبب عدم استطاعة «بوتين» حضور جنازة «جورباتشوف»

تواصل- وكالات:

كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، سبب عدم استطاعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور جنازة ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي، المقررة السبت المقبل.

وأوضح بيسكوف، السبب قائلًا :”جدول عمل الرئيس بوتين لن يسمح له بالمشاركة في حفل وداع غورباتشوف في 3 سبتمبر”، مضيفًا أن الرئيس الروسي زار المستشفى السريري المركزي، الخميس، حيث يوجد جثمان غورباتشوف، ووضع الزهور على التابوت.

ومن المقرر أن تقام مراسم وداع غورباتشوف، التي ستكون مفتوحة للجمهور، يوم السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا بتوقيت موسكو، تليها الجنازة في وقت لاحق من اليوم نفسه في مقبرة نوفوديفيتشي بالعاصمة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه “ستكون هناك عناصر من جنازة رسمية”، مضيفا: “سيكون هناك حرس شرف، وسينظم حفل وداع”.