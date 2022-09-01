الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. إغلاق موقع استخدمته عمالة مخالفة لتخزين أدوية ومواد خطرة بالرياض
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محليات

بالفيديو.. إغلاق موقع استخدمته عمالة مخالفة لتخزين أدوية ومواد خطرة بالرياض

بالفيديو.. إغلاق موقع استخدمته عمالة مخالفة لتخزين أدوية ومواد خطرة بالرياض
١٠:٥٩:٠١ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة الرياض عن مجموعة من عمالة مخالفة تخزن الأدوية والمواد الخطرة في مستودع وسط الرياض.

وفي فيديو بثته الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أكدت أنه بمشاركة 14 جهة حكومية، صادرنا الكميات، وأغلقنا الموقع، وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة.

وبحسب الفيديو، تم ضبط مستودع لتخزين الأدوية وسط الرياض، الذي خزنت فيه مواد خطرة وقابلة للاشتعال.

وكان يتم داخله إعادة تعبئة الأدوية بطرق عشوائية، وتحضر العمالة بعض الأدوية دون تراخيص نظامية؛ وقد تم مصادرة جميع المواد وإغلاق الموقع.

 

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أمانة منطقة الرياض تراخيص نظامية طرق عشوائية عمالة مخالفة مستودع لتخزين الأدوية

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