بالفيديو.. إغلاق موقع استخدمته عمالة مخالفة لتخزين أدوية ومواد خطرة بالرياض

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة الرياض عن مجموعة من عمالة مخالفة تخزن الأدوية والمواد الخطرة في مستودع وسط الرياض.

وفي فيديو بثته الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أكدت أنه بمشاركة 14 جهة حكومية، صادرنا الكميات، وأغلقنا الموقع، وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة.

وبحسب الفيديو، تم ضبط مستودع لتخزين الأدوية وسط الرياض، الذي خزنت فيه مواد خطرة وقابلة للاشتعال.

وكان يتم داخله إعادة تعبئة الأدوية بطرق عشوائية، وتحضر العمالة بعض الأدوية دون تراخيص نظامية؛ وقد تم مصادرة جميع المواد وإغلاق الموقع.