بتوجيه ملكي.. طائرة إخلاء طبي لنقل أسرة من جورجيا إلى المملكة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة لدى جورجيا، أنه انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، وبتنسيق مع وزارة الصحة قامت السفارة مساء اليوم الخميس، بنقل عائلة عن طريق طائرة إخلاء طبي من مدينة باتومي في جورجيا إلى المملكة لإستكمال علاجهم، مع تمنيات السفارة لهم الشفاء العاجل.
وكانت السفارة أعلنت صباح اليوم، عن نجاحها في نقل طفل على متن طائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي عاصمة جورجيا، إلى المملكة لاستكمال علاجه.
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: إنفاذًا لتوجيهات القيادة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، وبتنسيق مع وزارة الصحة؛ قامت السفارة ظهر اليوم بنقل طفل عن طريق طائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجه، مع تمنيات السفارة له الشفاء العاجل.
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نقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من جورجيا لاستكمال علاجها بالمملكة
ومنذ أيام، أعلنت سفارة المملكة في جورجيا، أنه تم نقل مواطن ومرافقيه، وطفل مع عائلته بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي إلى المملكة.
وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، وبتنسيق مع وزارة الصحة، قامت السفارة بنقل كلٍ من مواطن ومرافقيه، وطفل مع عائلته بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجهما، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.