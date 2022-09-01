بتوجيه ملكي.. طائرة إخلاء طبي لنقل أسرة من جورجيا إلى المملكة

أعلنت سفارة المملكة لدى جورجيا، أنه انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، وبتنسيق مع وزارة الصحة قامت السفارة مساء اليوم الخميس، بنقل عائلة عن طريق طائرة إخلاء طبي من مدينة باتومي في جورجيا إلى المملكة لإستكمال علاجهم، مع تمنيات السفارة لهم الشفاء العاجل.

وكانت السفارة أعلنت صباح اليوم، عن نجاحها في نقل طفل على متن طائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي عاصمة جورجيا، إلى المملكة لاستكمال علاجه.