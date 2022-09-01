أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الخميس

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

«الجوازات»: 3 طرق لتفعيل حساب المستفيد في أبشر

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن تسجيل وتفعيل حساب المستفيد في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية يتيح له الاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية.. المزيد هنا:

المملكة تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في هذه الدول

أعلنت وزارة السياحة، مساء اليوم الخميس، إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضا الحاصلين على تأشيرة من.. المزيد هنا :

ما هي الحقوق المالية للموظف حال انتهاء عقده من العمل أو أُجبر على الاستقالة؟

كشف المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط، عن حقوق الموظف المالية في حال انتهى عقد عمله أو تم فصله أو أجبره صاحب العمل على الاستقالة.. المزيد هنا :

“رافعًا يده إلى السماء”.. فيديو مُبكي لطفل يمني يشكو إلى الله ألم مرضه

عندما يتضرع طفل إلى الله ويرفع يده إلى السماء، شاكيًا آلامه وأوجاعه من المرض الذي هد جسده وهو في مقتبل العمر، فإنه لا يسع أحد إلا أن يتحسر على ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن الذي كان يومًا ما، سعيدًا.. المزيد هنا :

تنبيه مهم من “الشؤون البلدية” لإصدار الترخيص الحرفي للعمالة

نبّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أصحاب المنشآت، بضرورة الإسراع في إصدار الترخيص الحرفي عبر منصة “بلدي”.. المزيد هنا :

تويتر يسمح لمشتركيه بتعديل تغريداتهم هذا الشهر

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية في نبأ عاجل، أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر اتخذ قرارًا بعد دراسة طويلة مفاده أنه سيسمح لمشتركيه بتعديل تغريداتهم هذا الشهر.. المزيد هنا :

«نعمة من الله».. رئيس المساحة الجيولوجية السابق: المملكة تسجل عشرات الهزات يوميًا

كشف الدكتور زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، مفاجأة عن الهزات الأرضية التي تشهدها المملكة.. المزيد هنا :

شاهد.. طلاب في الهند يربطون مدير المدرسة وبعضا من هيئة التدريس في شجرة .. السبب صادم

في مشهد لا يصدق، أقدمت مجموعة من الطلاب الهنود على عمل شنيع بحق أستاذتهم في المدرسة التي يدرسون بها.. المزيد هنا :

« تطور التهديدات الإرهابية » .. المملكة تصدر بيانا بشأن الانتهاكات الممنهجة من جانب جماعة الحوثي

أكدت المملكة ، أن تطور التهديدات الإرهابية المتصاعدة والعابرة للحدود الوطنية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية حول العالم.. المزيد هنا :

لأول مرة.. ربط المخالفات المرورية بين دولتين خليجيتين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ربط المخالفات المرورية مع الإمارات، في سابقة لأول مرة تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الموحد.. المزيد هنا :