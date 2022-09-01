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كل ما تريد معرفته عن التسجيل بمشروع تأهيل الشباب للتواصل العالمي في نسخته الخامسة
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كل ما تريد معرفته عن التسجيل بمشروع تأهيل الشباب للتواصل العالمي في نسخته الخامسة

كل ما تريد معرفته عن التسجيل بمشروع تأهيل الشباب للتواصل العالمي في نسخته الخامسة
١١:١٩:٢٥ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عمليات بحث تتواصل عن طريقة وآلية التسجيل في مشروع سلام للتواصل الحضاري في نسخته الخامسة لتأهيل الشباب من أبناء الوطن، والقيادات الشابة للتواصل العالمي.

ويستهدف مشروع سلام للتواصل الحضاري تأهيل الشباب والقيادات الشابة للتواصل العالمي، من أبناء الوطن معرفياً ومهارياً للمشاركة بفاعلية في المحافل الدولية.

أهم أهداف البرنامج

برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي لقي إقبالا كبيرا خلال النسخ الأربع السابقة، حيث تم إعداد 240 شاباً وشابة، وزُوِّدوا بالمعارف والقدرات والمهارات اللازمة ليصبحوا ركيزة تعتمد عليها الجهات الحكومية والأهلية في التمثيل الدولي، ودعم جهود ومكانة المملكة وصورتها الحضارية على المستوى العالمي.

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أهم مزايا البرنامج

ومن أهم مزايا برنامج تأهيل الشباب والقيادات الشابة، أنه يتيح الفرصة لهم ويوفر الإمكانات اللازمة أمام الكوادر الوطنية الشابة لاكتشاف مهاراتهم الحوارية، وتعزيز قدراتهم القيادية من أجل تمكين حضورهم بشكل فعال ومؤثر خلال مشاركاتهم في فعاليات التمثيل الدولية، بما يدعم الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.

أيضا يوفر برنامج تأهيل الشباب والقيادات الشابة للتواصل العالمي مجموعة من المجالات المعرفية ذات الصلة بالمملكة لترسيخ صورتها الحضارية لدى العالم.

ومن أبرز هذه المجالات رؤية السعودية 2030 ودورها في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة لجميع مواطنيها، مع امتلاك المعارف الكاملة حول الحضارات والثقافات المختلفة.

طريقة ورابط التسجيل

ويمكن التقدم والتسجيل في مشروع سلام للتواصل الحضاري في نسخته الخامسة لتأهيل الشباب والقيادات الشابة من خلال الرابط (اضغط هنا).

الجدير بالذكر أن المتخرج من البرنامج يحصل على مجموعة من المزايا النوعية، منها:

– شهادة تفيد بإتمام برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي والأولوية للمشاركة في المحافل الدولية

– اكتساب خبرات في التواصل الحضاري والمشاركات الدولية وفقاً لأحدث الممارسات على مستوى العالم.

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