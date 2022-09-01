وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير(مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفر وظائف شاغرة لحمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات (الإدارية ، الفنية ، الهندسية ، و غيرها )؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفة:

ـ مدير إنشاءات أول

ـ منسق المرافق

ـ مدير الارتباط

ـ مدير معماري أول

ـ محاسب مشروع

ـ محاسب

ـ مخرج تجاري

ـ وغيرها..

طريقة التقديم:

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