الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
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فرص

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
٠٩:٤٠:٣٣ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير(مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفر وظائف شاغرة لحمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات (الإدارية ، الفنية ، الهندسية ، و غيرها )؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفة:

ـ مدير إنشاءات أول
ـ منسق المرافق
ـ مدير الارتباط
ـ مدير معماري أول
ـ محاسب مشروع
ـ محاسب
ـ مخرج تجاري
ـ وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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شركة البحر الأحمر صندوق الاستثمارات فرص محاسب مشروع وظائف شاغرة

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