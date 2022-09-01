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طفل أمريكي يحضر إلى مدرسته حاملا مسدس .. ومفاجأة بعد استجواب والديه
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دولي

طفل أمريكي يحضر إلى مدرسته حاملا مسدس .. ومفاجأة بعد استجواب والديه

طفل أمريكي يحضر إلى مدرسته حاملا مسدس .. ومفاجأة بعد استجواب والديه
٠٩:٤٣:١٦ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

حضر طفل في الرابعة من عمره إلى مدرسته في ولاية تكساس الأميركية حاملا مسدسا محشوا بالرصاص بعد أيام من حادث مماثل في ولاية أريزونا.

وقالت الشرطة في بيان، إن “محققين توجهوا إلى منزل الطفل، وتعرفوا على مالكي السلاح، وهما والداه”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوقفت الشرطة الوالد البالغ 30 عاما ووجهت إليه تهمة ترك سلاح ناري في متناول طفل وإهمال قاصر أو تعريضه للخطر.

وتتكرر بين الحين والآخر في المدارس الأميركية حوادث إطلاق نار تسفر عن مقتل وإصابة أطفال ومن آخرها مقتل 19 طفلا ومدرستين في إطلاق نار داخل مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس، في مايو الماضي.

ووقعت حادثة مماثلة عندما حضر تلميذ في السابعة من عمره إلى مدرسته، مخبئا في حقيبة ظهره مسدسا وكمية من الذخيرة، وفقا لشرطة مدينة كوتشايز في ولاية أريزونا.

وأكد والدا الطفل لدى استجوابهما أنهما كانا يعتقدان أن المكان الذي وضعا فيه الأسلحة آمن وبعيد من متناول الأطفال، ولكن يبدو أن التلميذ تمكن من الوصول إليه وإحضار الأسلحة إلى المدرسة”.

يذكر أن هناك نحو 400 مليون قطعة سلاح متداولة في الولايات المتحدة، أي أن عددها يفوق عدد السكان.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا طفل مدرسة مسدس

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