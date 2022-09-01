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دراسة جديدة تكشف «مفاجأة» بشأن العلاقة بين دهون الجسم والدماغ
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صحة

دراسة جديدة تكشف «مفاجأة» بشأن العلاقة بين دهون الجسم والدماغ

دراسة جديدة تكشف «مفاجأة» بشأن العلاقة بين دهون الجسم والدماغ
٠٩:٢٩:٢٩ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت دراسة جديدة أن هناك نظامًا حسيًا كاملًا مخصصًا لنقل الرسائل من أنسجتنا الدهنية “الدهون” إلى أدمغتنا.

من جانبه، قال لي يي عالم الأعصاب بمعهد سكريبس للأبحاث: «اكتشاف هذه الخلايا العصبية يشير لأول مرة إلى أن دماغك يقوم بمسح الدهون بنشاط، بدلاً من مجرد تلقي رسائل سلبية عنها».

وأكد أن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف عميقة»، وذلك حسبما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصصص، نقلا عن بحث منشور بمجلة Nature.

ويمكن أن يساعد فهم هذا النظام يومًا ما الأعداد المتزايدة منا الذين يعانون من الوزن وما يرتبط به من مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري. إنه يضيف طبقة أخرى إلى التفاعل المعقد بالفعل بين جيناتنا وبيئاتنا ونظامنا الغذائي والميكروبيوم، والتي تساهم جميعها في مستويات مخازن الطاقة العازلة المهمة لدينا.

وتوصل الباحثون منذ فترة طويلة إلى أن دهون الثدييات مليئة بالخلايا العصبية، فقد تم ربط هذه الأعصاب في نماذج حيوانية بالجهاز العصبي الودي للثدييات؛ وهو النظام الذي يحكم استجابات أجسامنا التلقائية اللاواعية مثل زيادة معدل ضربات القلب أو توسيع أعيننا. إنها تعزز تكسير الدهون لاستخدامها أثناء النشاط البدني والجوع والضغوط الأخرى.

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الكلمات الدلالية:
الجسم الدماغ الدهون دراسة

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