الضمان الاجتماعي.. كل ما تريد معرفته عن طريقة إضافة تابع جديد ومزايا البطاقة الرقمية

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يبحث البعض عن طريقة إضافة تابع جديد في نظام الضمان الاجتماعي، وفي هذا التقرير نوضح لكم كل ما يمكن أن نضيفه إليكم في هذا الصدد.

إضافة تابع والطلب تحت الدراسة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يمكن إضافة تابع عندما يكون الطلب تحت الدراسة بالضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة “، إنه يمكن إضافة أو حذف التابعين بعد صدور الأهلية من خلال التعديل على بيانات الملف الموحد، أو سحب الطلب وإعادة التقديم بعد 24 ساعة.

طريقة إضافة تابع جديد عند التسجيل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، عدة خطوات عند إضافة تابع جديد عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهي كالتالي:

1- الدخول للمنصة.

2- الملف الموحد.

3- بيانات التابعين.

4- إضافة تابع جديد.

5- اختيار نوع التابع (قريب- موصي عليه- شريك سكن).

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هدف منصة الدعم

تهدف منصة الدعم إلى تقديم الدعم المطلوب للمستفيدين لبرامج الدعم الحكومي المقدم في المملكة وتسهيل معالجة طلبات المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية والتقييم العادل للأهلية والاستحقاق.

مزايا البطاقة الرقمية

عددت الوزارة مزايا البطاقة الرقمية في تطبيق وزارة الموارد البشرية لمنسوبي القطاع العام.

وتشمل مزايا البطاقة الرقمية ما يلي:

– إثبات جهة العمل رقميًا.

– الوصول إلى مرافق الجهة التي يتبع لها الموظف.

– الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة بالجهة الحكومية.

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قرارات توطين المهن.

كما حدد ‏وزير الموارد البشرية أهداف إصدار 6 قرارات لتوطين هذه المهن.

‏وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، في وقت سابق، إن الوزارة أصدرت 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية.

وأضاف، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المهن تتمثل في قطاع النقل، والخدمات اللوجستية، والقطاع الصحي، ونشاط الفحص الدوري للمركبات، ومنافذ البيع في عدد من الأنشطة المهمة.

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