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استشاري: 3 أسباب تؤثر على علاج جرثومة المعدة
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صحة

استشاري: 3 أسباب تؤثر على علاج جرثومة المعدة

استشاري: 3 أسباب تؤثر على علاج جرثومة المعدة
٠٩:١٨:٤٤ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد د. عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعض الأسباب التي تؤثر على علاج جرثومة المعدة.

وقال  الذيابي، في  تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن أسباب عدم القدرة على التخلص من جرثومة المعدة بعد أخذ المضادات الحيوية متعددة، أبرزها:

1- مقاومة المضادات الحيوية

2- عدم تناول العلاج كما وصف الطبيب

3- عدم أخذ جرعة كافية من دواء الحموضة

الكلمات الدلالية:
المضادات الحيوية جرثومة المعدة عبدالله الذيابي علاج جرثومة المعدة

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