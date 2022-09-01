استشاري: 3 أسباب تؤثر على علاج جرثومة المعدة

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حدد د. عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعض الأسباب التي تؤثر على علاج جرثومة المعدة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن أسباب عدم القدرة على التخلص من جرثومة المعدة بعد أخذ المضادات الحيوية متعددة، أبرزها:

1- مقاومة المضادات الحيوية

2- عدم تناول العلاج كما وصف الطبيب

3- عدم أخذ جرعة كافية من دواء الحموضة