استشاري: 3 أسباب تؤثر على علاج جرثومة المعدة
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حدد د. عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعض الأسباب التي تؤثر على علاج جرثومة المعدة.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن أسباب عدم القدرة على التخلص من جرثومة المعدة بعد أخذ المضادات الحيوية متعددة، أبرزها:
1- مقاومة المضادات الحيوية
2- عدم تناول العلاج كما وصف الطبيب
3- عدم أخذ جرعة كافية من دواء الحموضة
أسباب عدم القدرة على التخلص منها بعد أخذ المضادات الحيوية متعددة، أبرزها:
👈 مقاومة المضادات الحيوية
👈 عدم تناول العلاج كما وصف الطبيب
👈 عدم أخذ جرعة كافية من دواء الحموضة
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) September 1, 2022