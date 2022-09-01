قريبًا.. إنشاء مستشفى جديد للصحة النفسية في أبها

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شرعت وزارة الصحة، في طرح منافسة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى جديد للصحة النفسية في أبها بسعة 400 سرير، حسب الوطن.

وبحسب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور خالد عسيري، بمناسبة يوم التأسيس فقد شهدت منطقة عسير توسعا في الخدمات الصحية في السنوات الأخيرة، وأهمها رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة في المنطقة، مما أسهم في تسهيل الوصول للخدمات الصحية التي تم توفيرها، ورفع أسرة العناية المركزة من 144 سريرا إلى 342 سريرا في مستشفيات صحة عسير، إلى جانب الأسرة المضافة في القطاعات الأخرى ومنها صحة بيشة والقطاعان الخاص والعسكري لتصل إلى 920 سريرا.

وأشار إلى تسجيل صحة عسير بحلول عام 2022 قفزة في مجال الخدمات الطبية والعلاجية، ومن آخر تلك المشاريع التطويرية في المجال الصحي التي تم تدشينها من قبل أمير المنطقة مؤخرًا، تدشين مشروع طوارئ الأطفال الجديد بمستشفى أبها للولادة والأطفال بسعة 24 سريرًا، وهي ثلاثة أضعاف السعة السريرية المخصصة لطوارئ الأطفال سابقًا، وتدشين 8 عربات طبية متنقلة حديثة، وتدشين مركز صحي حي الضباط ومركز صحي البساتين مول بمحافظة محايل وغيرها، كما شهدت صحة عسير تشغيل قسم فحص فيزولوجيا كهربائية القلب.