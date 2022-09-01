«الفيروس المحير» يقتل ثالث ضحاياه في الأرجنتين

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الأرجـنـتـيـن عن ثالـث حالة وفاة بالتهاب رئوي غير معروف بعد وفاة شخصين هذا الأسبوع في البلاد.

وكانت وزارة الصحة في إقليم توكومان قالت إنّ ستّة أشخاص في الإجمالي أصيبوا بهذا المرض، هم مريضة وخمسة من مقدّمي الرعاية الصحية يعملون جميعاً في نفس وحدة العناية المركّزة في مستشفى بالإقليم.

وأضافت أنّ أحد هؤلاء المرضى توفي الإثنين والآخر الأربعاء، في حين أُدخل ثلاثة المستشفى لتلقّي العلاج بينما التزم المريض السادس الحجر المنزلي لأن حالته لا تستدعي دخول المستشفى.

وقال وزير الصحة في حكومة الإقليم لويس ميدينا رويز للصحفيين إنّ “هؤلاء المرضى يشتركون في أنّ لديهم حالة تنفسية حادّة مع التهاب رئوي ثنائي، وأعراضهم مشابهة جداً لأعراض كوفيد، لكن تمّ استبعاد” فرضية إصابتهم بكورونا.

وأكد أنّ المصابين الستّة خضعوا لعدد كبير من الاختبارات أتت نتائجها كلها سلبية، مشيراً إلى أنّ من بين هذه الفحوصات “كوفيد، الرشح، الإنفلونزا بنوعيها +أ+ و+ب+، فيروس هانتا (عدوى تنتقل عن طريق القوارض)، و25 جرثومة أخرى.

أقرأ أيضا :

تحذير عاجل لـ “الصحة العالمية” من طفرات جديدة لفيروس كورونا.. ما الأمر؟