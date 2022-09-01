الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الفيروس المحير» يقتل ثالث ضحاياه في الأرجنتين
لأول مرة.. ربط المخالفات المرورية بين دولتين خليجيتين
« تطور التهديدات الإرهابية » .. المملكة تصدر بيانا بشأن الانتهاكات الممنهجة من جانب جماعة الحوثي
ماذا يحدث داخل السحب الركامية؟ مركز الأرصاد يجيب
خلال 10 أيام.. «سكني» يسلم أكثر من 2400 وحدة سكنية للأسر
توضيح من «الحياة الفطرية» بشأن الأسلحة المحظور استخدامها في الصيد (فيديو)

اهم الاخبار

«الفيروس المحير» يقتل ثالث ضحاياه في الأرجنتين

«الفيروس المحير» يقتل ثالث ضحاياه في الأرجنتين
٠٧:١٧:٤٧ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الأرجـنـتـيـن عن ثالـث حالة وفاة بالتهاب رئوي غير معروف بعد وفاة شخصين هذا الأسبوع في البلاد.

وكانت وزارة الصحة في إقليم توكومان قالت إنّ ستّة أشخاص في الإجمالي أصيبوا بهذا المرض، هم مريضة وخمسة من مقدّمي الرعاية الصحية يعملون جميعاً في نفس وحدة العناية المركّزة في مستشفى بالإقليم.

وأضافت أنّ أحد هؤلاء المرضى توفي الإثنين والآخر الأربعاء، في حين أُدخل ثلاثة المستشفى لتلقّي العلاج بينما التزم المريض السادس الحجر المنزلي لأن حالته لا تستدعي دخول المستشفى.

وقال وزير الصحة في حكومة الإقليم لويس ميدينا رويز للصحفيين إنّ “هؤلاء المرضى يشتركون في أنّ لديهم حالة تنفسية حادّة مع التهاب رئوي ثنائي، وأعراضهم مشابهة جداً لأعراض كوفيد، لكن تمّ استبعاد” فرضية إصابتهم بكورونا.

وأكد أنّ المصابين الستّة خضعوا لعدد كبير من الاختبارات أتت نتائجها كلها سلبية، مشيراً إلى أنّ من بين هذه الفحوصات “كوفيد، الرشح، الإنفلونزا بنوعيها +أ+ و+ب+، فيروس هانتا (عدوى تنتقل عن طريق القوارض)، و25 جرثومة أخرى.

أقرأ أيضا :

تحذير عاجل لـ “الصحة العالمية” من طفرات جديدة لفيروس كورونا.. ما الأمر؟

الكلمات الدلالية:
الأرجنتين التهاب رئوي فيروس كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
ما هي الإجراءات المتبعة عند حدوث مشكلة في «الصراف» أثناء الإيداع أو السحب؟ .. «البنوك» توضح

ما هي الإجراءات المتبعة عند حدوث مشكلة في «الصراف» أثناء الإيداع أو السحب؟ .. «البنوك» توضح

منذ سنتين
مأساة بالمدينة.. وفاة أم ومولودتها واحتجاز الجثمان ومطالبة الزوج بعشرات الآلاف

مأساة بالمدينة.. وفاة أم ومولودتها واحتجاز الجثمان ومطالبة الزوج بعشرات الآلاف

منذ 3 سنوات
بالأسماء.. العثور على «مفقودي أمطار عرعر» بعد يومين من البحث

بالأسماء.. العثور على «مفقودي أمطار عرعر» بعد يومين من البحث

منذ 4 سنوات
بالصور.. ثلوج ورياح بسرعة 60 كيلومتراً تهدد مخيماً سورياً في لبنان

بالصور.. ثلوج ورياح بسرعة 60 كيلومتراً تهدد مخيماً سورياً في لبنان

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *