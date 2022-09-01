مختص اجتماعي: 3 علامات تدل على تعرض طفلك للتنمر في المدرسة

تواصل- فريق التحرير:

كشف المختص الاجتماعي طلال الأسمري، عن علامات تظهر على الطفل إذا تعرض للتنمر في المدرسة أو عبر الإنترنت.

وأوضح “الأسمري” خلال لقاء على قناة الإخبارية، أن التنمر يعد أحد أنواع الإيذاء للطفل سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، مشيرًا إلى أنه إذا تم ملاحظة:

-علامات مثل الإنطوائية للطفل.

– تقضيم أظافره.

– التبول اللاإرادي، فإن الطفل في هذه الحالة يعاني من التنمر.

وشدد على ضرورة متابعة الطفل مع مختص، ويكون الأب والأم ضمن برنامج العلاج، وأن على الإعلام التوعية بمخاطر التنمر.