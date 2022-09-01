لأول مرة.. ربط المخالفات المرورية بين دولتين خليجيتين

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ربط المخالفات المرورية مع الإمارات، في سابقة لأول مرة تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الموحد.

وحسب إعلام محلي، عقدت وزارة الداخلية في الكويت اجتماعًا مرئيًا بين الفريق الفني لربط المخالفات المرورية بالدولة والفريق للفني لدولة الامارات العربية، وذلك لاتمام اجراءات ربط المخالفات المرورية بيـن الدولتين وآلية تسجيل المخالفة وتحصيلها إلكترونياً، وذلك تنفيذاً لقرارات وزراء الداخلية بـدول المجلس التعاون الخليجي الموحد.

وحضر الاجتماع فريق ربط المخالفات بدولة الكويت العقيد حقوقي خالد العدواني والعقيد بشار السيد هاشم والمقدم ناصر الديحاني والملازم أول أحمد الناصر.