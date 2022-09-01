مريض لا يستطيع الركوع والسجود.. هل يكتفي بالإيماء بالرأس؟

تواصل ـ فريق التحرير:

علق الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على فتوى انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي، تذكر أن المريض الذي لا يستطيع الركوع والسجود يكتفي بالإيماء بالرأس في صلاته.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الشيخ الخثلان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ جاء فيها: انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع يذكر أن المريض الذي لا يستطيع الركوع والسجود يكتفي بالإيماء بالرأس دون حني الظهر.. وهذا غير صحيح ؛ فالإيماء يكون بحني الظهر ويجعل السجود أخفض من الركوع إلا إذا عجز عن حني الظهر فيكتفي بحني الرقبة ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود ما أمكنه.

وأضاف الشيخ: وقد نص العلماء على ذلك.. ففي المغني لابن قدامة : “إن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما؛ ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته؛ ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما يمكنه”.

وأوضح الشيخ، أنه وفي الروض المربع ( ص١٤٢): “ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها”.

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/٧٢): “والمريض إذا عجز عن إيمائه -أي بظهره- أتى منه بقدر الممكن وهو الإيماء برأسه”.

أما ما ورد في بعض الأحاديث (يومئء برأسه) فهذا إنما ورد في صلاة النافلة في السفر فإنه صلى الله عليه وسلم مع كونه يقود دابته لا يتيسر له حني ظهره فيكتفي بالإيماء برأسه.