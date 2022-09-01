الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدأت بهواية مفضلة.. بالفيديو : شاب يروي قصة نجاحه في «مشروع تجاري» بجازان
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محليات

بدأت بهواية مفضلة.. بالفيديو : شاب يروي قصة نجاحه في «مشروع تجاري» بجازان

بدأت بهواية مفضلة.. بالفيديو : شاب يروي قصة نجاحه في «مشروع تجاري» بجازان
٠٧:٣٠:٣٥ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف مواطن شاب يدعى ماجد معافا عن قصة نجاح ملهمة بدأت بشغف وحبه لهواية “طبخ اللحوم المدخنة”، مؤكدًا أن الأمر تحول بعد ذلك إلى مشروع تجاري.

وقال في لقاء على قناة “العربية”، إنه درس السوق في جازان جيدا واكتشف أنه بحاجة إلى هذا المشروع، قائلا: جربت أكثر من مطعم في الرياض وجدة ووجدت أن هناك احتياج في السوق بجازان .

وأشار إلى أنه أخذ برأي الأصدقاء والمقربين منه والذين نصحوه بتحويل هوايته إلى مشروع تجاري يستفيد منه، متابعا: “الشغلة بحاجة إلى الحطب في المقام الأول وهذا الحطب أنواع منه “حموضة ومكسرات وحلاوة وهناك حطب التفاح والفراولة والكرز”.

وأضاف: حطب الزيتون يستخدم للحموضة وفي لحوم الغنم وليس اللحم البقري والأخير يحب المكسرات أو الحلاوة، مختتما: “يتم تحضير بهارات خفيفة والتركيز على نوعية الحطب وتأخذ 18 ساعة تحت نار منخفضة “.

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الكلمات الدلالية:
السوق جازان شاب مشروع

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