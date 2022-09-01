جامعة الباحة تعلن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بنظام العقود

أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للمواطنين فقط، في الكلية التطبيقية من حملة الدكتوراة والماجستير بنظام العقود على الوظائف الرسمية للعام الجامعي (1444هـ)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: