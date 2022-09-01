الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ماذا يحدث داخل السحب الركامية؟ مركز الأرصاد يجيب
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ماذا يحدث داخل السحب الركامية؟ مركز الأرصاد يجيب

ماذا يحدث داخل السحب الركامية؟ مركز الأرصاد يجيب
٠٦:٥٩:٠٩ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل ما يحدث داخل السحب الركامية، وسبب حدوث الرعد والبرق بمشيئة الله.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن السحب الركامية، هي عبارة عن طبقات متراكمة من السحب تحصل فيها تفاعلات من رياح صاعدة تحمل قطرات الماء فتتجمد لتصل إلى المرحلة الثلجية وتكون سالبة وعند مواجهتها للرياح الهابطة “الموجبة” يحدث الرعد والبرق.

ونشر المركز بعض المعلومات عن السحب الركامية كالتالي:

– أحد أنواع السحب الضخمة والطويلة وتتميز بأن قاعها غامق اللون

– تجلب أنواعا مختلفة من الطقس كالغيث الثلجي والبرد أو الوابل

– غالبا ما تنتج الأمطار والعواصف الرعدية

الكلمات الدلالية:
الأرصاد السحب السحب الركامية المركز الوطني للأرصاد

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