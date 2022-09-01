«نعمة من الله».. رئيس المساحة الجيولوجية السابق: المملكة تسجل عشرات الهزات يوميًا

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كشف الدكتور زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، مفاجأة عن الهزات الأرضية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة به أكثر من 120 جهاز رصد للهزات الأرضية في أنحاء المملكة ترصد كل حركة بشكل يومي.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن عشرات الهزات تسجل يوميًا ولا يشعر بها أحد.

وأوضح “نواب”، أنَّ أقوى هزة أرضية شهدتها المملكة كانت قبل 30 سنة وبلغت شدتها 7.1 ريختر في الجزء الشمالي الغربي في منطقة حقل، وشعر بها سكان تبوك والمدينة المنورة.

وأوضح أن الجيولوجيين يعدون الهزات الأرضية والبراكين نعمة من الله، ولولاها لانفجرت الكرة الأرضية وتحولت إلى أشلاء، بسبب الغليان والضغط في باطن الأرض.