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«الجوازات»: 3 طرق لتفعيل حساب المستفيد في أبشر

«الجوازات»: 3 طرق لتفعيل حساب المستفيد في أبشر
٠٥:٥٨:٠٤ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن تسجيل وتفعيل حساب المستفيد في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية يتيح له الاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية.

وأضافت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية سجل وفعل حسابك في أبشر عبر الطرق التالية:

– أجهزة الخدمة الذاتية

– حسابك البنكي

– زيارة أحد فروع المديرية العامة للجوازات

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الجوازات، تحديث اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، والتي جاءت كالتالي:

1- قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

2- أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 شهور عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

3- الهوية الوطنية في ” أبشر- توكلنا” لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.

4- سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

5- الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية (3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمية الآلية.

6 – تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ( يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا).

الكلمات الدلالية:
أبشر الجوازات المديرية العامة للجوازات منصة أبشر

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