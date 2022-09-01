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خاصية جديدة في «واتس آب» تمنع حذف الرسائل نهائيا
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تقنية

خاصية جديدة في «واتس آب» تمنع حذف الرسائل نهائيا

خاصية جديدة في «واتس آب» تمنع حذف الرسائل نهائيا
٠٥:٤٦:٣٣ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

يوفر تطبيق “واتس آب” الشهير خاصية استعادة الرسائل المحذوفة عن طريق تفعيل إحدى الخطوات الهامة، بحسب ما ذكره موقع “إكسبريس”.

وأوضح أنه يجب تمكين Chat Backup في الإعدادات وسيصبح حينها بمقدورك الاختيار ما بين إذا كانت عملية “الباك آب” تتم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.

وعليك أن تعلم أن “واتس آب” سيحتفظ فقط بأحدث ملف نسخ احتياطي في iOS وأحدث ملفين للنسخ الاحتياطي في “أندرويد”.

وتسهل هذه النسخ الاحتياطية التلقائية اليومية استعادة الرسائل بعد وقت قصير من الحذف وتتيح لك النسخ الاحتياطية الأسبوعية العودة إلى الوراء في الوقت المناسب لاستعادة رسائل “واتس آب” المحذوفة منذ أقل من سبعة أيام على حساب فقدان رسائل الدردشة الأخيرة.

وعن طريقة استعادة الملفات فهي تختلف باختلاف النظام فمثلا في نظام iOS قم بالتمرير لأعلى في قائمة الدردشة حتى تظهر الدردشات المؤرشفة واضغط عليها ثم اسحب لليسار على الدردشة لاستعادتها وانقر فوق إلغاء الأرشفة.

أما في “أندرويد” فعليك اضغط على الدردشات المؤرشفة أسفل قائمة الدردشة وانقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي ترغب في استردادها، بدلا من تحديد رمز إلغاء الأرشفة.

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الكلمات الدلالية:
الدردشة تطبيق حذف الرسائل رسائل واتس آب

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