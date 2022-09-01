بالفيديو.. أمطار غزيرة وبردية على الطريق الدائري وسط الطائف

تواصل ـ فريق التحرير:

تعرض الطريق الدائري وسط محافظة الطائف، إلى بردية من الأمطار الغزيرة وسط أجواء مطرية خلابة في موجة أمطار صيفية غير معهودة على المملكة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تساقط الأمطار الغزيرة على الطريق الدائري وسط محافظة الطائف.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.