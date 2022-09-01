الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«نعمة من الله».. رئيس المساحة الجيولوجية السابق: المملكة تسجل عشرات الهزات يوميًا
«الجوازات»: 3 طرق لتفعيل حساب المستفيد في أبشر
بالفيديو.. أمطار غزيرة وبردية على الطريق الدائري وسط الطائف
خاصية جديدة في «واتس آب» تمنع حذف الرسائل نهائيا
«الزكاة» تستطلع الآراء بشأن مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية للجباية
«الحشد الشعبي» يعلن مقتل عنصرين من مقاتليه في اشتباكات البصرة

محليات

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبردية على الطريق الدائري وسط الطائف

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبردية على الطريق الدائري وسط الطائف
٠٥:٤٩:٣٢ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

تعرض الطريق الدائري وسط محافظة الطائف، إلى بردية من الأمطار الغزيرة وسط أجواء مطرية خلابة في موجة أمطار صيفية غير معهودة على المملكة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تساقط الأمطار الغزيرة على الطريق الدائري وسط محافظة الطائف.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة بردية مطرية تساقط البرد حالة الطقس محافظة الطائف

مواد ذات صلة

المزيد
وزير التعليم: سنكون في مقدمة الوزارات المُنفذة لرؤية المملكة 2030

وزير التعليم: سنكون في مقدمة الوزارات المُنفذة لرؤية المملكة 2030

منذ 5 سنوات
ضبط موظف “ساهر” يتعاطى “الحشيش” على طريق المدينة ينبع

ضبط موظف “ساهر” يتعاطى “الحشيش” على طريق المدينة ينبع

منذ 8 سنوات
شاهد.. شاب يعتدي بالضرب على مسنين أمام المارة

شاهد.. شاب يعتدي بالضرب على مسنين أمام المارة

منذ 5 سنوات
في حفل تكريم ضيوف الحج.. خادم الحرمين: عازمون على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين والمشاعر

في حفل تكريم ضيوف الحج.. خادم الحرمين: عازمون على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين والمشاعر

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *