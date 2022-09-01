«الزكاة» تستطلع الآراء بشأن مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية للجباية

تواصل – فريق التحرير:

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، استطلاع الآراء بشأن مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية للجباية.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر “تويتر”: “يسعدنا مشاركتكم بالآراء حول مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة”، وذلك من خلال الاستطلاع الذي طرحه المركز الوطني للمنافسة.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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