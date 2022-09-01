الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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«الزكاة» تستطلع الآراء بشأن مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية للجباية
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محليات

«الزكاة» تستطلع الآراء بشأن مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية للجباية

«الزكاة» تستطلع الآراء بشأن مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية للجباية
٠٥:٤٣:٥٣ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، استطلاع الآراء بشأن مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية للجباية.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر “تويتر”: “يسعدنا مشاركتكم بالآراء حول مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة”، وذلك من خلال الاستطلاع الذي طرحه المركز الوطني للمنافسة.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
المؤسسات الأهلية جباية الزكاة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة

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