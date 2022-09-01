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«الحشد الشعبي» يعلن مقتل عنصرين من مقاتليه في اشتباكات البصرة

دولي

«الحشد الشعبي» يعلن مقتل عنصرين من مقاتليه في اشتباكات البصرة

«الحشد الشعبي» يعلن مقتل عنصرين من مقاتليه في اشتباكات البصرة
٠٥:٣٨:٥٩ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن الحشد الشعبي في العراق، مقتل اثنبن من عناصره في الاشتباكات التي اندلعت مع مؤيدي مقتدى الصدر، حيث نعت حركة “عصائب أهل الحق” اليوم الخميس، عنصريها بعد مقتلهما بمحافظة البصرة الليلة الماضية.

ونشرت الحركة صور نعي لمقاتلين اثنين، وهما: علي صبار الحريشاوي، وسرمد حسين المحمداوي، فيما وذكرت الحركة أن “المقاتلين قضيا أثناء تأدية الواجب في مقرات الحشد الشعبي”.
وأعلنت وكالة رويترز الإخبارية، عن ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات البصرة في العراق إلى 4.

وكانت الاشتباكات المسلحة قد اندلعت بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق في محافظة البصرة العراقية واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

من جهتها، كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن الاشتباكات تجددت عقب اغتيال قياديين بارزين في مليشيا سرايا السلام التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وأكدت أن الموضوع ما هو إلا عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة آخر، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث.

الكلمات الدلالية:
اشتباكات البصرة الحشد الشعبي الصدر العراق

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