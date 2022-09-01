إنفاذ يعتمد منصة «مباشر» للمزادات الإلكترونية

تواصل – واس :

اعتمد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” منصة مباشر للمزادات الإلكترونية، التي تعد المنصة الرابعة المعتمدة من قبل المركز منذ إنشائه، وتختص المنصة بإقامة المزادات الإلكترونية المسندة إلى المركز، متيحاً بذلك لمزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين في المركز البدء في التعاقد مع المنصة (moobasher.com) لإقامة المزادات بحسب قواعد عمليات المركز.

وتعد منصات المزادات الإلكترونية من الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة التي تسعى إلى تحقيقه من خلال رؤية 2030 الطموحة.

كما تعزز المزايدة الإلكترونية من التنافس والشفافية بصورة عادلة، إضافة إلى تسهيل إقامة المزادات وتسريع عملية البيع والتصفية.

وحول أهمية هذا الاعتماد أشار الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” حسين بن يحيى الحربي إلى نجاح المركز في استقطاب الشركات التقنية الناشئة في مجال المنصات الإلكترونية، ورفع جودة أداء تلك المنصات والخدمات المقدمة إلى عملاء المركز من خلال تعزيز التنافسية بينها.

ودعا الحربي الشركات التقنية المهتمة بمنصات المزادات الإلكترونية إلى الدخول في هذا المجال، وإضافة قيمة سوقية من خلال التخصص سواء بحسب نوع الأصول أو شرائح العملاء المستهدفة.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول منالعقارات والمنقولات التي تسند إليه بهدف تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين، وذلك من خلال تعيين المتخصصين من القطاع الخاص.