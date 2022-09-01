عاجل.. تويتر يسمح لمشتركيه بتعديل تغريداتهم هذا الشهر

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية في نبأ عاجل، أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر اتخذ قرارًا بعد دراسة طويلة مفاده أنه سيسمح لمشتركيه بتعديل تغريداتهم هذا الشهر.

وعارضت تويتر سابقًا لسنوات إطلاق ميزة تعديل التغريدات بعد نشرها، حتى إن جاك دورسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لتويتر، قال في وقت سابق من عام 2020 إن الشركة ليس لديها أي خطط لإطلاق الميزة، وبرر ذلك وقتها بكون السبب كان تقنيًا من البداية، حيث كان تويتر يعتمد على التغريد من خلال الرسائل القصيرة SMS، وبمجرد إرسال الرسالة النصية لم يكن هناك أي طريقة للتراجع عن ذلك.

وأضاف أن الشركة أرادت الحفاظ على ذلك، لكنه وضّح أن المشكلة الرئيسة هي إعادة التغريد “الرتويت”، مبررًا بأنه إذا سمحت الشركة بتعديل التغريدات بعد نشرها، فإن المستخدمين ربما ينشرون شيئًا مختلفًا تمامًا عن ما قاموا بإعادة تغريده، وهي المبررات التي لديها حلول تقنية اقترحها العديد من الخبراء.

عير أنه في إبريل الماضي، أعلنت شركة تويتر رسميًا عن العمل على زر لتعديل التغريدات بعد نشرها، وهي من أكثر المميزات طلبًا من مستخدمي تويتر منذ سنوات.

وجاء الإعلان آنذاك، بعد ساعات من نشر إيلون ماسك استفتاء رأي ضمن إحدى تغريداته لاستطلاع آراء المتابعين حول إطلاق زر تعديل التغريدات، وهي التغريدة التي جاءت خلال اليوم نفسه الذي أصبح فيه إيلون ماسك مالكًا لأكبر حصة من الأسهم في تويتر بعد الاستحواذ على 9.2% من أسهم الشركة.

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