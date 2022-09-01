تفاصيل صدور حكم قضائي لصالح “أم حاضنة” بنفقة مستقبلية لابنتها 900 ريال شهريًا

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صدر حكم قضائي لصالح أم “حاضنة” باستحقاقها وابنتها نفقة مستقبلية على الرغم من دفع الأب بأنه مثقل بالديون إلا أن النفقة قُدمت على ما سواها وفق الحكم الصادر.

وفي التفاصيل – بحسب عكاظ – صدر حكم المحكمة للأم بنفقة مستقبلية لابنتها بقيمة 900 ريال شهريًا، وكان الأب قد ذكر في دفعه بأنه مثقل بديون القروض؛ إلا أن القاضي قدم دين النفقة على سائر ديونه إعمالاً للمادة الـ 49 من نظام الأحوال الشخصية الذي صدر أخيرًا.

وكانت الأم قد تقدمت بدعواها لطلب نفقة مستقبلية لابنتها موضحة الظروف الصحية الخاصة للطفلة التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة بخلاف ما تحتاج إليه من مأكل ومشرب ومسكن.

وبمواجهة طليقها طلب تحفيض المبلغ إلى 600 ريال بسبب وجود ديون عليه تتمثل في قروض بنكية وقسط السيارة التي يلتزم بتسديدها بشكل شهري، لكن المحكمة استندت لقوة نظام الأحوال الشخصية وأحالت الدعوى لقسم الخبراء بالمحكمة لتقدير القيمة المناسبة.

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