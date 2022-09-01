الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«نعمة من الله».. رئيس المساحة الجيولوجية السابق: المملكة تسجل عشرات الهزات يوميًا
«الجوازات»: 3 طرق لتفعيل حساب المستفيد في أبشر
بالفيديو.. أمطار غزيرة وبردية على الطريق الدائري وسط الطائف
خاصية جديدة في «واتس آب» تمنع حذف الرسائل نهائيا
«الزكاة» تستطلع الآراء بشأن مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية للجباية
«الحشد الشعبي» يعلن مقتل عنصرين من مقاتليه في اشتباكات البصرة

أحدث الأخبار

تفاصيل صدور حكم قضائي لصالح “أم حاضنة” بنفقة مستقبلية لابنتها 900 ريال شهريًا

تفاصيل صدور حكم قضائي لصالح “أم حاضنة” بنفقة مستقبلية لابنتها 900 ريال شهريًا
٠٥:٠٥:٢٣ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

صدر حكم قضائي لصالح أم “حاضنة” باستحقاقها وابنتها نفقة مستقبلية على الرغم من دفع الأب بأنه مثقل بالديون إلا أن النفقة قُدمت على ما سواها وفق الحكم الصادر.

وفي التفاصيل – بحسب عكاظ – صدر حكم المحكمة للأم بنفقة مستقبلية لابنتها بقيمة 900 ريال شهريًا، وكان الأب قد ذكر في دفعه بأنه مثقل بديون القروض؛ إلا أن القاضي قدم دين النفقة على سائر ديونه إعمالاً للمادة الـ 49 من نظام الأحوال الشخصية الذي صدر أخيرًا.

وكانت الأم قد تقدمت بدعواها لطلب نفقة مستقبلية لابنتها موضحة الظروف الصحية الخاصة للطفلة التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة بخلاف ما تحتاج إليه من مأكل ومشرب ومسكن.

وبمواجهة طليقها طلب تحفيض المبلغ إلى 600 ريال بسبب وجود ديون عليه تتمثل في قروض بنكية وقسط السيارة التي يلتزم بتسديدها بشكل شهري، لكن المحكمة استندت لقوة نظام الأحوال الشخصية وأحالت الدعوى لقسم الخبراء بالمحكمة لتقدير القيمة المناسبة.

اقرأ أيضًا:

مصر.. أول تعليق من والدي طالبة جامعة المنصورة بعد صدور أسرع حكم قضائي

هل يحق للأم «الحاضنة» نقل أبنائها بين المدارس؟

الكلمات الدلالية:
أم القضاء حكم نفقة

مواد ذات صلة

المزيد
تقرير أممي: 2.8 مليون سوري يعانون من الإعاقة و7 ملايين طفل يواجهون الفقر

تقرير أممي: 2.8 مليون سوري يعانون من الإعاقة و7 ملايين طفل يواجهون الفقر

منذ 6 سنوات
اليمن.. «التحالف العربي» يقصف الانقلابيين بمعسكر السواد ودار الرئاسة

اليمن.. «التحالف العربي» يقصف الانقلابيين بمعسكر السواد ودار الرئاسة

منذ 6 سنوات
تداول صورة للشيخ «اللحيدان» في اجتماع هيئة كبار العلماء

تداول صورة للشيخ «اللحيدان» في اجتماع هيئة كبار العلماء

منذ 5 سنوات
بالصور.. السيول تُغرق طريق الرياض – خميس مشيط وتوقف حركة السير

بالصور.. السيول تُغرق طريق الرياض – خميس مشيط وتوقف حركة السير

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *