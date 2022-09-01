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قبل قليل.. شاهد تساقط أمطار مكة وجريان السيول بالمدينة
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قبل قليل.. شاهد تساقط أمطار مكة وجريان السيول بالمدينة

قبل قليل.. شاهد تساقط أمطار مكة وجريان السيول بالمدينة
٠٤:٣١:٣٦ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار وبردية جنوب شرق مكة المكرمة.

وأوضحت الفيديوهات كيف هطلت الأمطار وتكوّن البرد على أجزاء من شرق مكة، مع جريان السيول سيل وادي نوار بالحمنة جنوب المدينة المنورة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

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تنبيه متقدم من “الأرصاد” عن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة والمدينة حتى المساء

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا مثيره للأتربة والغبار على هذه المناطق

كما أصدر المركز، تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنها تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الأمطار المدينة المنورة جريان السيول حالة الطقس مكة

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