ما خطوات شطب السجل التجاري والفرعي للشركة؟ “التجارة” توضح

تواصل – فريق التحرير:

كشف قطاع الأعمال في وزارة التجارة، أن شطب السجل التجاري للمؤسسة أو السجل الفرعي للشركة، يكون عن طريق عدد من الخطوات.

وأوضح في منشور على حساب الوزارة في “تويتر”، أن خطوات شطب السجل التجاري والفرعي للشركة، هي:

1 – الدخول على منصة الخدمات الرقمية الحكومية.

2 – اختيار خدمة شطب السجل التجاري.

3 – الدخول على خانة سجلاتي التجارية.

4 – تحديد خيار شطب السجل التجاري.

في الوقت نفسه، تواصل الوزارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق ووفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وأكدت أن الفرق الرقابية قد نفّذت 99,600 عملية رصد لأسعار السلع التموينية من خلال 3,846 زيارة على منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، مع القيام بضبط أي مخالفات للأنظمة وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين.

وأشارت إلى أن الزيارات الرقابية، تهدف إلى مراقبة مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك.

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