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4 خطوات لحماية هاتفك من الاختراق.. خبير يوضح
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4 خطوات لحماية هاتفك من الاختراق.. خبير يوضح

4 خطوات لحماية هاتفك من الاختراق.. خبير يوضح
٠٤:٠٤:٣٨ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير: 

قال الخبير التقني ومدير شركة IT Reserve، بافل مياسوييدوف، إن الهاتف أو الجهاز الذكي عندما يتعرض للاختراق أو الفيروسات الإلكترونية يفضل أن يقوم المستخدم بعدة خطوات لحماية هاتفه من تكرار الاختراق.

وأوضح أن المستخدم في حال تعرض جهازه للاختراق عليه القيام بعملية “إعادة ضبط المصنع” له، وبعدها يجب تزويد الجهاز ببرنامج متطور للحماية من الفيروسات، وفق ما نقلته فضائية “روسيا اليوم”.

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وللوقاية من خطر الاختراق أيضًا، وفق الخبير ذاته، يجب تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة أو غير الآمنة، ويفضل أن يستعمل المستخدم برامج VPN للتشغيل الآمن عند الاتصال بمثل هذه الشبكات.

وقال إن “الحماية غير الكافية تسمح للمتسللين باختراق أدمغة الأجهزة الإلكترونية والوصول إلى بياناتها.. استعمال كلمة مرور بسيطة أو النقر على رابط غير معروف أو تجاهل تحذيرات مكافحة الفيروسات هذه كلها أمور قد تؤدي إلى اختراق الهاتف”.

وأضاف: “غالبًا ما يتلقى بعض المستخدمين رسائل قصيرة تطلب منهم تغيير كلمة المرور لهاتفهم أو لحساب إلكتروني مرتبط بجهازهم، أو يتلقون رسائل قصيرة لا معنى لها، يجب الحذر من هذا النوع من الرسائل فقد تكون مرسلة من جهة معينة لاختراق الأجهزة”.

وتابع: “إذا كان المستخدم يشك بأن هاتفه أو جهازه المحمول عرضة للاختراق فيجب عليه التواصل مع الشركة المشغلة لخطه الخلوي، والحصول على قوائم بالمكالمات والرسائل التي يتلقاها ويرسلها جهازه، والتحقق من جميع الأرقام والعناوين الواردة في تلك القوائم، وتحذير الشركة من الأرقام المشبوهة”.

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