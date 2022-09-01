شاهد: سيارة تدهس عاملاً.. كيف كانت ردة فعله بعد مرورها فوق جسده؟

تواصل – فريق التحرير :

كشف مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دهس سيارة لعامل أثناء استلقائه على الأرض واضعًا إحدى قدميه على الأخرى.

وبينما كان العامل مستلقيًا على الأرض إذ جاءت سيارة من الخلف ودهسته ورغم ذلك لم يصب بأي أذى.

وأظهر الفيديو العامل وقد انحشرت رأسه ناحية إحدى إطارات السيارة ولكنه سرعان ما خرج سالمًا.

ويبدو أن العامل كان محظوظًا إلى حد كبير، حيث قام على الفور متوجهًا نحو قائد السيارة الذي نزل مفزوعًا من أن يكون العامل قد تعرض للأذى.

على الجانب الآخر سارع بعض الأشخاص المتواجدين بالمكان ناحية العامل للاطمئنان عليه وشعروا بارتياح كبير بعد أن وجدوه بخير.

وأثار المقطع حالة من الاستغراب بين متداولي المقطع الذين أعربوا عن اندهاشهم لعدم إصابته على الرغم من أن السيارة مرت فوق جسده.

ونادرًا ما يحدث هذا الموقف، إذ أنه من الطبيعي أن يصاب العامل بسبب ثقل السيارة ولكن الأمر مر بسلام على الجميع.

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