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“الدفاع الروسية”: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض 44 صاروخًا
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“الدفاع الروسية”: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض 44 صاروخًا

“الدفاع الروسية”: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض 44 صاروخًا
٠٤:٢٧:٢٨ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي خاركوف وخيرسون.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن دفاعاتها الجوية اعترضت 44 صاروخًا من نوع “هيمارس” الأمريكي، خلال يوم واحد.

وأكدت أن الوضع في منطقة محطة زابوروجيا النووية، معقد لكنه يبقى تحت سيطرة روسيا وبشكل كامل وآمن، وأنه تمت محاصرة مجموعة الإنزال الأوكرانية في محيط المحطة النووية والقضاء عليها، وأنه لا توجد أي عوائق أمام فريق مفتشي الوكالة الدولية للوصول إلى محطة زابوروجيا.

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وكشف الكرملين، أن روسيا مهتمة بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا وجاهزون للتعاون، مؤكدًا أن موسكو تخشى من الاستفزازات الأوكرانية خلال زيارة بعثة الوكالة الذرية للمحطة.

فيما أكد نائب رئيس وزراء أوكرانيا، أن روسيا تواصل ابتزازها النووي  ونحتاج لاستجابة عاجلة من المجتمع الدولي.

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية، إلى أن روسيا تنتهك التزاماتها بقصف ممر بعثة وكالة الطاقة الذرية المتوجهة إلى محطة زابوروجيا، وأنه على روسيا الكف فورًا عن هذه الاستفزازات الخطيرة والسماح بمرور بعثة وكالة الطاقة الذرية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا صواريخ هيمارس محطة زابوروجيا وكالة الطاقة الذرية

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