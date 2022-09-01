“التجارة” تستدعي 169 مركبة “مرسيدس” لهذه الأسباب

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء 169 مركبة، من نوع مرسيدس “GT 53 AMG / CLS-Class / E Class” موديلات 2018 – 2022.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب الاستدعاء وجود خلل في ظفيرة أسلاك ناقل الحركة قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، من ( هنا ) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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وحددت “التجارة” استدعاء عدد 51 مركبة من نوع ” مرسيدس CLS-Class” موديل 2018-2022، وعدد 77 مركبة “GT 53 AMG” موديل 2019-2022، وعدد 41 مركبة “E Class” موديل 209-2022، ليكون مجموع المركبات المستدعاة 169 مركبة.