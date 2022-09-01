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“التجارة” تستدعي 169 مركبة “مرسيدس” لهذه الأسباب
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“التجارة” تستدعي 169 مركبة “مرسيدس” لهذه الأسباب

“التجارة” تستدعي 169 مركبة “مرسيدس” لهذه الأسباب
٠٤:٢٤:٤٦ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء 169 مركبة، من نوع مرسيدس “GT 53 AMG / CLS-Class / E Class” موديلات 2018 – 2022.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب الاستدعاء وجود خلل في ظفيرة أسلاك ناقل الحركة قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.

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ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، من ( هنا ) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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وحددت “التجارة” استدعاء عدد 51 مركبة من نوع ” مرسيدس CLS-Class” موديل 2018-2022، وعدد 77 مركبة “GT 53 AMG” موديل 2019-2022، وعدد 41 مركبة “E Class” موديل 209-2022، ليكون مجموع المركبات المستدعاة 169 مركبة.

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استدعاء مركبات التجارة تستدعي التماس كهربائي حريق سيارات مرسيدس وزارة التجارة

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