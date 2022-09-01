شاهد ماذا حدث له.. أمريكي يتعرض لـ 20 ألف لسعة نحل ويبتلع 30 منها

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دخل شاب عشريني في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، كما ابتلع 30 نحلة.

وبحسب أسرته، فقد دخل أوستن بيلامي (20 عامًا) في غيبوبة ووُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو، بعدما تعرض لأكر من 20 ألف لسعة نحل وابتلع 30 نحلة.

وقالت والدته، شاونا كارتر، في منشور كتبته في صفحة أنشئت لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه “يكافح من أجل حياته”، مشيرة إلى أن ابنها قد تعرض للسع أكثر من 20000 مرة وابتلع حوالي 30 نحلة.

وكان أوستن بيلامي يقطع شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشًا من النحل القاتل، ويعرف هذا النحل بالنحل الإفريقي، ومعروف أنه مؤذ جدًا.

ووفق ما نقله موقع فضائية “روسيا اليوم”، قالت جدته فيليس إدواردز، إن بيلامي كان يطلب النجدة، لكن “لم يتمكن أحد من مساعدته”، مضيفة: “كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه، لكن لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني”.

واستيقظ الشاب بعد حوالي أسبوع، وقالت عائلته إن الأطباء يتوقعون أن يتعافى تمامًا.

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