الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
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فرص

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
٠٣:٢٩:١٧ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي : 

1 – مساعد صيانة

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب تعليم المدرسة المتوسطة .

– لا خبرة مطلوبة .

2 – طبيب المقيم:

– مطلوب التخرج من كلية الطب المعتمدة.

– يشترط استكمال التدريب المطلوب.

– المواطنين السعوديين فقط.

* نبذة:

يُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أحد أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، حيث حققت مكانة فريدة من خلال اعتماد ثقافة التميز في نظم تقديم الرعاية الصحية، ويعمل المستشفى مع مركز الأبحاث في بناء سجل للقدرات الوطنية المتميزة من ذوي الخبرة وحديثي التخرج في مختلف المجالات.

* التقديم:

– طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

1 – مساعد صيانة (اضغط هنا).

2 – طبيب المقيم (اضغط هنا).
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حملة البكالوريوس مستشفى الملك فيصل وظائف شاغرة ومركز الأبحاث

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