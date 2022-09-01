الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تتحرك ببطء وكأنها الحمم.. شاهد سيولاً طينية تجتاح إحدى مناطق الهند
تنبيه مهم من “الشؤون البلدية” لإصدار الترخيص الحرفي للعمالة
نذر الحرب.. تايوان: 14 طائرة صينية تخطت خط الوسط الفاصل
“هل مخالفة الذوق العام يُسهّل الطريق للشهرة؟”.. فيديو يرصد آراء المواطنين وقانونيون يكشفون العقوبة
رئيس العراق يدعو لتحقيق محايد في أحداث المنطقة الخضراء
عاجل.. “إيكونوميست”: المملكة ستسجل أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى بنسبة 7.5% في 2022

أحدث الأخبار

تتحرك ببطء وكأنها الحمم.. شاهد سيولاً طينية تجتاح إحدى مناطق الهند

تتحرك ببطء وكأنها الحمم.. شاهد سيولاً طينية تجتاح إحدى مناطق الهند
٠٢:٣٠:٢٥ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في ظل موجة الأمطار الموسمية التي تتعرض لها شبه القارة الهندية، اجتاحت سيول طينية منطقة اوتارانتشال الهندية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، السيول الطينية وهي تتحرك ببطء وكأنها حمم بركانية، وسط فيضانات ضخمة وأمطار غزيرة تجتاح مناطق مختلفة من الهند.

وحسب تصريحات حكومية، فقد أدت صواعق البرق والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند وبنجلاديش إلى مقتل ما لا يقل عن 59 شخصًا.

ووصف مسؤلو الحكومة البنغالية هذه الفيضانات بأنها الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عام 2004، حيث شردت الملايين في البلدين، بينما يعاني عمال الإغاثة من أجل الوصول للمتضررين.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. ماذا فعلت الفيضانات الضخمة بالطرق والمركبات في الهند؟

وضمن دول شبه القارة الهندية، أعلن وزير التخطيط الباكستاني، أن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات التي قتلت 1.162 شخصًا منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في يونيو، وبلغت غزارة أمطار الصيف درجة قياسية لم تسجّل منذ عقد. وترجع الحكومة الأسباب إلى التغيّر المناخي.

وأوضحت وزيرة شؤون المناخ، أن ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، حيث جرفت السيول الطرقات والمنازل والمحاصيل.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الفيضانات الهند سيول طينية منطقة اوتارانتشال

مواد ذات صلة

المزيد
مؤسسة النقد تعلن ضوابط وتعليمات إعادة جدولة التمويل العقاري

مؤسسة النقد تعلن ضوابط وتعليمات إعادة جدولة التمويل العقاري

منذ 6 سنوات
«العيسى» ينفي زيادة بدل معلمي المناطق النائية بنسبة 100%

«العيسى» ينفي زيادة بدل معلمي المناطق النائية بنسبة 100%

منذ 7 سنوات
خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية

خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية

منذ 6 سنوات
بالصور.. أمانة جدة تُنقذ أهالي “النزهة” مِن 130 كيلو سمك فاسد

بالصور.. أمانة جدة تُنقذ أهالي “النزهة” مِن 130 كيلو سمك فاسد

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *