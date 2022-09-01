تتحرك ببطء وكأنها الحمم.. شاهد سيولاً طينية تجتاح إحدى مناطق الهند

تواصل – فريق التحرير:

في ظل موجة الأمطار الموسمية التي تتعرض لها شبه القارة الهندية، اجتاحت سيول طينية منطقة اوتارانتشال الهندية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، السيول الطينية وهي تتحرك ببطء وكأنها حمم بركانية، وسط فيضانات ضخمة وأمطار غزيرة تجتاح مناطق مختلفة من الهند.

وحسب تصريحات حكومية، فقد أدت صواعق البرق والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند وبنجلاديش إلى مقتل ما لا يقل عن 59 شخصًا.

ووصف مسؤلو الحكومة البنغالية هذه الفيضانات بأنها الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عام 2004، حيث شردت الملايين في البلدين، بينما يعاني عمال الإغاثة من أجل الوصول للمتضررين.

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وضمن دول شبه القارة الهندية، أعلن وزير التخطيط الباكستاني، أن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات التي قتلت 1.162 شخصًا منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في يونيو، وبلغت غزارة أمطار الصيف درجة قياسية لم تسجّل منذ عقد. وترجع الحكومة الأسباب إلى التغيّر المناخي.

وأوضحت وزيرة شؤون المناخ، أن ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، حيث جرفت السيول الطرقات والمنازل والمحاصيل.