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بتكلفة 3.5 مليارات.. أمانة جدة تُنفّذ 30 مشروعًا للجسور والأنفاق
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بتكلفة 3.5 مليارات.. أمانة جدة تُنفّذ 30 مشروعًا للجسور والأنفاق

بتكلفة 3.5 مليارات.. أمانة جدة تُنفّذ 30 مشروعًا للجسور والأنفاق
٠٢:٣٦:٠٩ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نفذت الإدارة العامة للطرق والجسور بأمانة محافظة جدة 30 مشروعًا ضمن منظومة الجسور والأنفاق، خلال الأعوام الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليارات ريال، وذلك في إطار مشاريع الأمانة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وتضمنت المشاريع إنشاء عدد من الأنفاق في كلٍ من طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله، والأمير محمد بن عبدالعزيز، والأمير ماجد، وعدد من الجسور بطرق الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والأمير محمد بن عبدالعزيز، والأمير متعب، والأمير ماجد، وطريق المدينة المنورة.

إضافة إلى إعادة تأهيل نفق قصر السلام ، ونفق شارع بقشان ، وتوسعة عدد من الجسور بالمحافظة.

وحرصت أمانة محافظة جدة من خلال تنفيذها لمشاريع الجسور والأنفاق على الإسهام في تخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها.

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أمانة جدة الإدارة العامة للطرق والجسور تخفيف الاختناق المروري طريق الملك عبدالعزيز مشاريع الجسور والأنفاق مشروعات الطرق

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