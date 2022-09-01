تنبيه مهم من “الشؤون البلدية” لإصدار الترخيص الحرفي للعمالة

تواصل – فريق التحرير:

نبّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أصحاب المنشآت، بضرورة الإسراع في إصدار الترخيص الحرفي عبر منصة “بلدي”.

وقالت الوزارة عبر “تويتر” إن التأخر في اصدار الترخيص الحرفي للعمالة، في بعض الأنشطة البلدية، يمنع صاحب المنشأة من تجديد أو إصدار الرخص التجارية لمنشأته، وذلك اعتبارًا من 1/6/2023.

وأتاحت “الشؤون البلدية والقروية” الاطلاع على المهن المستهدفة في المرحلة الأولى من الترخيص الحرفي، وذلك من خلال الرابط: ( هنا ).

وتهدف خدمة “الترخيص الحرفي” في القطاع البلدي إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المدن، من خلال التحقق من امتلاك العامل للمهارات الأساسية اللازمة، والشهادات المطلوبة لتأدية عمله الذي تم ترخيصه له، ويتم ذلك من خلال التحقق من المؤهل العلمي، أو اجتياز اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، وذلك للمساعدة في حماية ممتلكات المستفيدين من تلك الخدمات.

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