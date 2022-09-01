نذر الحرب.. تايوان: 14 طائرة صينية تخطت خط الوسط الفاصل

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت تايوان، اليوم الخميس، أن 14 طائرة حربية صينية تخطت خط الوسط الفاصل بين الصين وشبه الجزيرة.

وأعربت خارجية الجزيرة عن أسفها لما يحدث، محذرة من تداعيات تلك الخطوات، وفق ما نقلته وكالات عالمية.

يأتي هذا في الوقت الذي تتبادل فيه تايوان والصين تصريحات لاذعة بشأن سلسلة طلعات بمسيرات صينية فوق جزر كينمن التايوانية، وقام بعضها بمراقبة مواقع عسكرية متقدمة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة جزر كينمن.

وأوضحت أنها كانت، حتى الأمس، تكتفي بإطلاق قنابل مضيئة باتجاه هذه المسيرات لكنها حذرت من أنها ستتخذ “الإجراءات المضادة الضرورية” بما في ذلك إسقاطها إذا لزم الأمر.

ووفق المراقبين، فقد تصاعدت حدة التوترات بين الصين وتايوان، بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.

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