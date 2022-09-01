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عاجل.. “إيكونوميست”: المملكة ستسجل أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى بنسبة 7.5% في 2022
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عاجل.. “إيكونوميست”: المملكة ستسجل أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى بنسبة 7.5% في 2022

عاجل.. “إيكونوميست”: المملكة ستسجل أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى بنسبة 7.5% في 2022
٠١:٤٠:١٩ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع تقرير تابع لوحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، أن يسجل الاقتصاد في المملكة أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في العام الحالي 2022، متفوقًا على (أمريكا، والصين، وألمانيا، والهند) وباقي دول مجموعة العشرين.

ورجح التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بـ7.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011،

وأكد التقرير أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، فضلًا عن احتواء معدلات التضخم.

وأشار التقرير أيضًا، إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعومًا بالإصلاحات، ومن المرجح أن يسجل نموًا بـ5% العام القادم.

 

الكلمات الدلالية:
إيكونوميست الإصلاحات الاقتصاد الاقتصاد السعودي المملكة الميزانية مجموعة العشرين

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