رئيس العراق يدعو لتحقيق محايد في أحداث المنطقة الخضراء

تواصل – فريق التحرير :

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، إلى ضرورة ضمان عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق حياديًا.

جاء ذلك خلال استقباله مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في القصر الرئاسي بالعاصمة بغداد.

وقال صالح إن الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف.

وأكد الطرفان ضرورة فرض الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين.

ولمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء، شهدت بغداد ومحافظات أخرى احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية، إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا، ثم توقفت الاشتباكات وعادت الحياة إلى طبيعتها بجهود أطراف محلية.

وإعلان الصدر، الاثنين، اعتزاله العمل السياسي هو التاسع من نوعه خلال تسع سنوات، وجاء بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد لأزمة سياسة مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة المقبلة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ آخر انتخابات في العاشر من أكتوبر 2021.

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